I proprietari dei Mac M1 rilasciati di recente riceveranno un regalo pre-natalizio; Zoom ha annunciato che porterà presto il supporto nativo per il chip ARM di Apple. In precedenza, gli utenti M1 dovevano accontentarsi della tecnologia di traduzione Rosetta 2 per soddisfare le loro esigenze di videoconferenza.

Da oggi è disponibile per il download una versione universale di Zoom, che funzionerà in modo nativo su Mac Intel e Apple Silicon. Il nuovo aggiornamento fornirà anche un feedback non verbale migliorato, una migliore integrazione dei contatti cloud e diverse funzionalità specifiche.

Apple: i dispositivi M1 stanno ottenendo diverse app native

Le app originariamente progettate per i vecchi Mac basati su Intel hanno funzionato in modo impressionante sui nuovi dispositivi M1. Tuttavia, è probabile che gli utenti abbiano notato un rallentamento o un utilizzo eccessivo della batteria quando utilizzano Rosetta 2. Il nuovo aggiornamento Zoom dovrebbe migliorare le prestazioni dell’app, anche se un nuovo programma di installazione dovrà essere prima scaricato manualmente.

Con il passaggio di Apple dai dispositivi alimentati da processori Intel ai propri chip Apple Silicon, ci sono state preoccupazioni per i problemi di compatibilità. Finora, questi si sono dimostrati in gran parte infondati, con i Mac M1 che hanno raggiunto livelli di prestazioni elevati. In effetti, secondo un utente, la durata della batteria di un dispositivo M1 è diminuita solo del 17% durante una chiamata Zoom di due ore e mezza, e questo prima dell’annuncio del supporto nativo.

Apple ha suscitato molto scalpore all’inizio di quest’anno, quando ha confermato che avrebbe rilasciato nuovi dispositivi che non erano stati costruiti utilizzando processori Intel. Successivamente, i nuovi chipset dell’azienda hanno fornito alcuni benchmark delle prestazioni davvero impressionanti.

Con le chiamate Zoom che probabilmente verranno utilizzate per le festività digitali questo Natale, gli utenti Mac M1 apprezzeranno probabilmente l’opzione di eseguirlo in modo nativo. Lo strumento di videoconferenza è solo l’ultima applicazione a supportare i nuovi dispositivi Apple.