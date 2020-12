La piattaforma di e-commerce Amazon ha recentemente deciso di regalare buono di 5 euro da spendere sul proprio marketplace ad alcuni clienti selezionati.

Per la precisione, l’iniziativa è rivolta a coloro che non hanno mai attivato l’abbonamento al servizio Amazon Music. Scopriamo insieme tutti i dettagli e cosa fare per ottenere il buono. Al momento si tratta di un’iniziativa che, purtroppo, non potremo sfruttare per acquistare i regali di Natale, perché la piattaforma non farebbe più in tempo a spedirli, ma non facciamo i timidi, qualcosa da comprare sulla piattaforma lo si trova sempre!.

Amazon regala un buono sconto di 5 euro a determinati utenti, scopriamo quali

Da Amazon Music arriva una nuova interessante iniziativa dedicata a chi non ha ancora provato questo servizio di streaming musicale e in virtù della quale è possibile ottenere un buono sconto da 5 euro ascoltando una canzone entro le ore 23:59 del 31 gennaio 2021.

Stando a quanto viene spiegato dal colosso dell’e-commerce, gli utenti devono assicurarsi di avere effettuato l’accesso al proprio account Amazon Prime prima di ascoltare il brano e, una volta terminato, riceveranno un’email con cui verrà confermato l’ottenimento del codice promozionale del valore di 5 euro.

Tale buono potrà essere sfruttato immediatamente e dovrà essere usato entro 30 giorni dalla ricezione per un acquisto da effettuare sulla piattaforma di Amazon. Il team del colosso dell’e-commerce ci tiene a precisare che il codice promozionale dovrà essere applicato manualmente e l’ordine in cui viene sfruttato dovrà avere un importo superiore a 20 euro per prodotti venduti e spediti da Amazon. Visitate il sito ufficiale della piattaforma per scoprire termini e condizioni.