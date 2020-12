Il colosso di Cupertino potrebbe avere intenzione di inserirsi nel mercato degli smartphone pieghevoli nel 2022 procedendo con il lancio dei suo primo iPhone pieghevole. Un melafonino pieghevole non lascerà indifferenti gli appassionati e in effetti sta già suscitando parecchia curiosità ma purtroppo le informazioni note sono ancora poche. Le indiscrezioni emerse fino a questo momento si limitano ad offrire alcune novità relative al display che andrà a caratterizzare l’iPhone in arrivo, al periodo nel quale potrebbe essere presentato e al costo.

Apple: nel 2022 il colosso potrebbe lanciare il suo primo iPhone pieghevole!

Il primo iPhone pieghevole potrebbe quindi arrivare nel 2022 destabilizzando gli equilibri attualmente stabilitisi nel mercato dei pieghevoli. Apple potrebbe infatti proporre al suo pubblico un device davvero interessante e sicuramente capace di affrontare i rivali.

A differenza delle indiscrezioni emerse negli ultimi tempi, le notizie più recenti ritengono probabile la creazione di un iPhone pieghevole dotato di un solo display in grado di ricoprire l’intera superficie. Il colosso quindi potrebbe dar vita a un dispositivo il cui display sarà costituito da un unico pannello OLED che durante l’utilizzo non presenterà alcuna piega visibile. Tra le altre notizie trapelate vi era la possibilità che Apple dotasse l’iPhone di un display esterno per il Face ID ma anche questa sembra esser stata smentita. Tra le novità vi sarà sicuramente l’assenza del notch.

Le indiscrezioni diffuse in rete non si sono limitate ad avanzare ipotesi sulle specifiche tecniche del primo melafonino pieghevole. The Verifier, infatti, sembra aver riportato e anchquello che potrebbe essere il costo del dispositivo in questione, pari a circa 1499,00 dollari.