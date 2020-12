Il nuovo hotfix 1.05 per Cyberpunk 2077 è disponibile su PC. Il download – che va dai quattro ai nove gigabyte di download a seconda del launcher che utilizzate, contiene correzioni per missioni, miglioramenti visivi, bug e tanto altro.

Alcune di queste correzioni riguardano le reazioni per gli NPC che si mettono al riparo e diversi miglioramenti alla stabilità, comprese le correzioni di crash. C’è anche una soluzione per un problema che affliggeva alcuni processori AMD Ryzen che non utilizzavano a pieno tutti i loro core.

Cyberpunk 2077: scaricate subito il nuovo aggiornamento disponibile per PC

Se stavi usando la console di sviluppo per prendere denaro extra o accedere a vari capi di abbigliamento, cyberware e armi, allora ho delle brutte notizie per te. Tra le modifiche, CD Projekt Red ha rimosso la Console di debug per prevenire funzioni che potrebbero portare a crash o missioni bloccate. In un nota, la società scrive ” Questo non significa che non vogliamo supportare la comunità di modding. Restate sintonizzati per maggiori informazioni sui prossimi piani.”

Problemi potenzialmente pericolosi come la scomparsa di Jackie durante The Pickup e The Heist dovrebbero essere risolti ora. A quanto pare, anche Elizabeth Peralez “smette di essere insistente con le sue chiamate” dopo che nel gioco viene rifiutata la sua offerta di lavoro. Puoi leggere l’elenco completo delle modifiche qui.

Ci si aspetta una patch ben più grande a gennaio, anche se potrebbero esserci diversi hotfix prima di allora. Speriamo che la console di debug torni presto, magari accompagnata da qualche funzionalità interessante.