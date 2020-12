Lo studio di sviluppo polacco, CD Projekt Red, ha rilasciato il primo importante hotfix per il suo gioco di ruolo Cyberpunk 2077. L’aggiornamento ha il numero di versione 1.04 ed è disponibile per PC, Playstation 4 e 5. Per Xbox One e Series X / S dovrebbe apparire il prima possibile, ma il team non ha fornito una data.

Secondo le note sulla patch, la stabilità generale è migliorata, il che dovrebbe ridurre i crash totali. Ci sono anche ulteriori ottimizzazioni, ad esempio quando si passa dalla prospettiva in prima persona alla telecamera esterna durante la guida.

Cyberpunk 2077: l’hotfix 1.04 disponibile su console e PC

Sono state aggiunte animazioni mancanti per alcuni NPC. Sono state apportate numerose correzioni a determinate missioni e un avviso di epilessia quando si utilizza il braindance. L’elenco è lungo: se attualmente stai lottando con un problema particolare, dovresti assolutamente dare un’occhiata alle Note (e fare attenzione agli spoiler).

Ci sono molte segnalazioni di bug e arresti anomali in rete, soprattutto sulle versioni standard di Xbox One e Playstation 4. Secondo Gamesindustry, i numerosi messaggi di errore sono anche la ragione più importante per cui il prezzo delle azioni di CD Projekt Red è sceso del 29% un giorno dopo il rilascio del gioco.

Gli azionisti sono apparentemente preoccupati che i problemi tecnici possano avere effetti a lungo termine sulle vendite e sul marchio. Finora, tuttavia, le cose sono andate molto bene per CD Projekt Red: la società riferisce di aver già recuperato i costi di sviluppo e marketing per Cyberpunk 2077 a causa dei forti dati di vendita.

CD Projekt ha superato il record di vendite per PC

Secondo lo studio su Twitter, circa otto milioni di copie sono state vendute solo tramite preordini. Il 59 percento di questi sono la versione per PC, il resto sono le versioni per console. Circa il 74% delle vendite proviene dai canali di vendita digitali, l’altro 26% dalla vendita al dettaglio.

Ciò significa che Cyberpunk 2077 aveva già venduto 4,72 milioni di copie della versione per PC il giorno del lancio. Pochi giorni prima, Blizzard aveva riferito che più di 3,5 milioni di copie dell’espansione Shadowlands per World of Warcraft erano state vendute alla fine del primo giorno dopo la sua uscita e che questo era il miglior risultato di sempre per un gioco per PC. Cyberpunk, dunque, ha stabilito un nuovo record.