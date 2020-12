Samsung Galaxy S21: svelato il costo della nuova serie di smartphone

Design, specifiche tecniche e data di lancio della nuova serie Samsung Galaxy S21 non sono ormai un segreto. In queste settimane tutti i dettagli sono stati svelati dalle indiscrezioni emerse in rete, l’unico dubbio rimasto senza risposta riguardava il costo di lancio dei tre smartphone. Alle informazioni note si aggiunge un’ulteriore notizia che riferisce quelli che potrebbero essere i prezzi con i quali il colosso presenterà i suoi dispositivi.

Samsung Galaxy S21: emergono i prezzi dei tre dispositivi!

Tra poche settimane avremo l’opportunità di conoscere dal vivo i nuovi top di gamma di casa di Samsung. Sappiamo già che la serie sarà costituita da tre modelli differenti per alcune caratteristiche: saranno presenti il Galaxy S21, S21 Plus e S21 Ultra.

Il primo modello citato rappresenterà la versione standard ma non per questo meno interessante dal punto di vista tecnico. Il dispositivo sarà dotato di un display da 6,2 pollici, avrà un comparto fotografico a tre sensori e una batteria da 4.000 mAh. Samsung, stando a quanto indicato da 91Mobiles potrebbe proporre la versione da 128 GB a un costo di 849,00 euro.

Il Samsung Galaxy S21 Plus non presenta particolari differenze rispetto alla variante standard. Il dispositivo sarà dotato di un display da 6,7 pollici e presenterà un comparto fotografico a tre sensori identico a quello della Galaxy S21, la batteria però avrà una capacità di 4.800 mAh. Il prezzo potrebbe ammontare a 1049,00 euro per la versione da 128 GB e a 1099,00 euro per la versione da 256 GB.

La versione più imponente, il Samsung Galaxy S21 Ultra, invece, avrà un display da 6,8 pollici con bordi curvi e un comparto fotografico decisamente più sofisticato, dotato di un sensore principale da 108 megapixel, da un grandangolare da 12 megapixel; e da due teleobiettivi di 10 megapixel ognuno. La batteria in questo caso passa a 5.000 mAh. Il costo di quest’ultimo dispositivo potrebbe ammontare a 1399,00 euro per la versione da 128 GB.