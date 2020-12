Il mese scorso abbiamo visto un’anteprima dei temi personalizzati per Google Chrome e ora la stessa funzionalità è in arrivo su Microsoft Edge. Per molte persone, la capacità di personalizzare il proprio computer è importante, consentendo loro di imprimere una certa individualità sul proprio sistema operativo e software che utilizzano.

Microsoft sta introducendo una nuova opzione che consente agli utenti di Edge di cambiare i colori accentati, il che significa che ora è possibile creare temi personalizzati. Come spiega Techdows, i temi personalizzati sono ancora in fase di elaborazione e sono attualmente disponibili solo nella build Canary di Edge per Windows, macOS e Linux. Una volta installato, dovrai attivare l’opzione manualmente.

Microsoft Edge aumenta le opzioni di personalizzazione

Per farlo, avvia Edge e fai una visita a edge: // flags; cerca Abilita selettore per temi basati sul colore e utilizza il menu a discesa per selezionare Abilitato. Dopo aver completato queste opzioni, riavvia Edge. Chrome ed Edge condividono lo stesso motore Chromium, quindi non sorprende che i due ricevano temi personalizzati contemporaneamente.

Con il flag abilitato, sei pronto per iniziare a personalizzare Edge. Apri il menu principale utilizzando il pulsante con tre punti in alto a destra e seleziona “Impostazioni”, quindi fai clic sul pulsante del menu a sinistra e seleziona “Aspetti”.

Qui puoi impostare un tema predefinito (chiaro, scuro o predefinito di sistema) e scegliere uno dei 14 colori predefiniti per dare colore al tuo browser. A differenza delle nuove opzioni di colore di Chrome, che include un contagocce in modo da poter scegliere qualsiasi colore che ti piace, Edge ti costringe a rimanere con le sfumature di Microsoft.

Non appena effettui una selezione dalla tavolozza disponibile, noterai che la barra degli strumenti e le schede di Edge adottano la tonalità scelta. Non si sa ancora quando i temi personalizzati verranno distribuiti a tutti gli utenti di Edge.