Lucifer è tra le serie tv del catalogo Netflix e tutti i fan si stanno preparando all’arrivo della sesta e ultima stagione dello show. Dopo l’uscita della quinta stagione, avvenuta il 21 agosto 2020, lo show è stato confermato per una ulteriore ultima stagione. Orano iniziano a trapelare le prime informazioni su quella che sarà la stagione conclusiva dello show. Si scoprono infatti due volti nuovi tra i membri del cast del diavolo più amato della tv.

Ad aggiungersi agli attori che già fanno parte dello show Merrin Dungey e Brianna Hildebrand. La prima interpreterà una giovane poliziotta che stringerà un qualche tipo di legame con Amenadiel; la seconda invece rivestirà i panni di un angelo ribello che ambisce ad imitare il percorso di Lucifer.

Lucifer: tutti i volti della serie tv

Insieme alle due new entry tante conferme nel cast di Lucifer; non può mancare ovviamente Tom Ellis, volto del portatore di luce e frontman dello show Netflix. L’attore ha infatti firmato un contratto che che lo lega al programma anche per l’ultima stagione. Al suo fianco tante conferme, dovremmo ritrovare Lauren German, Kevin Alejandro, Lesely-Ann Brandt, D. B. Woodside, Rachel Harris, Scarlett Estevez e Aimee Garicia.

Dovrebbero tornare per l’ultima stagione anche Eva, con il volto di Inbar Lai, e Tricia Helfer che interpreta il ruolo di Charlotte Richard. Anche Rob Benedict, conosciuto per la parte di Dannis Haysbert in Supernatural, dovrebbe tornare ad interpretare il ruolo di Dio. Non resta dunque che attendere le prime immagini dal set e poi l’uscita del gran finale di questo fantastico show.