Circa un anno fa, il noto colosso Big G aveva annunciato ufficialmente l’arrivo di una nuova funzionalità pensata per l’app Google Maps su smartphone. In particolare, si tratta della Driving Mode di Google Assistant, la quale andrà ad integrarsi con l’applicazione dell’azienda e cercherà di rendere ancora più semplice l’esperienza dell’utente durante la guida. Secondo quanto è emerso in queste ore, sembra che si stia espandendo ancor di più il roll out di questa funzionalità.

Si espande il roll out della Driving Mode di Google Assistant su Maps

Continua ad espandersi il roll out della nuova funzionalità pensata per la famosa applicazione Google Maps. La Driving Mode di Google Assistant sarà una funzionalità che cercherà in un certo qual modo di sostituire la già esistente applicazione Android Auto su smartphone. In questo modo, l’azienda cercherà di rendere l’esperienza di guida con il navigatore ancora più semplice e intuitiva e soprattutto in maniera più efficiente grazie all’assistente vocale di Big G.

Grazie alla presenza di quest’ultimo, infatti, sarà possibile concentrarsi sulla strada mentre si sta guidando e si potrà allo stesso tempo svolgere alcune operazioni. Tramite questa funzionalità dell’assistente vocale, si potrà ad esempio inviare un messaggio o rispondere alle chiamate o effettuarle utilizzando semplicemente dei comandi vocali.

Al momento, la nuova funzionalità implementata da Google è disponibile soltanto negli Stati Uniti d’America, ma è già confermato che arriverà anche presso altri paesi nel corso delle prossime settimane. Per supportarla, sarà necessario avere almeno la versione del software Android 9 e 4 GB di memoria RAM.