Android: clamoroso, ecco gratis sul Play Store app a pagamento

Ogni volta che si parla del sistema operativo Android, si finisce per metterlo in competizione con tutte le altre piattaforme. Ad oggi l’unica realtà che possa mettere in discussione il colosso di Google è solo ed unicamente Apple che però non arriva allo stesso numero di utenti. Basti pensare che infatti Android negli ultimi anni è stata in grado di racimolare oltre 1,5 miliardi di persone in giro per il mondo.

Queste sono attive con i vari dispositivi mobili, i quali sono ampiamente personalizzabili secondo i principi più profondi del robottino verde. Esattamente, Android è la piattaforma più versatile in assoluto e offre l’opportunità di modificare i vari aspetti del proprio smartphone. Tale possibilità è reale grazie all’esistenza ad esempio del Play Store, lo spazio dedicato al download di varie tipologie di contenuti che possono risultare utili anche alla personalizzazione. È infatti disponibile una grande varietà di pacchetti icone, temi e molto altro ancora, anche se in molti sono soliti scaricare i giochi e applicazioni per l’utilità. Durante gli ultimi giorni poi ci sono anche delle offerte su alcuni titoli a pagamento offerti totalmente gratis.

Android, solo per oggi ci sono delle offerte gratuite sul play Store di Google: affrettatevi

Nella lista qui sotto ci sono i titoli a pagamento gratis offerti solo per qualche giorno da Android. Dategli un’occhiata: