Si dice che WhatsApp stia lavorando alla funzione di chiamata vocale / video per l’app desktop WhatsApp e il client Web WhatsApp da molto tempo. Sembra che la società stia lentamente implementando la funzionalità per selezionare gli utenti della piattaforma di messaggistica, dopo mesi di sviluppo.

La funzionalità è nella sua forma beta e potrebbe essere lanciata nei prossimi mesi

La funzione di chiamata vocale e video è disponibile in forma beta, il che significa che la società di messaggistica sta ancora lavorando per migliorare la sua funzionalità. Una volta che è stato completamente testato e implementato sulle sue piattaforme web e desktop, la società spera di dare competizioni difficili a rivali come Zoom, Microsoft Teams e Google Meet.

Tuttavia, le chiamate video e vocali sull’app WhatsApp funzionano in modo molto diverso poiché gli utenti qui devono essere sulla piattaforma per godersi la funzione, a differenza delle altre piattaforme di videoconferenza.

Secondo le immagini disponibili nel rapporto, sembra che una finestra separata apparirà sull’app WhatsApp Web e Desktop ogni volta che gli utenti ricevono una chiamata vocale o video in arrivo. Considerando che, per effettuare una chiamata in uscita, gli utenti dovrebbero aprire una chat e selezionare l’icona della chiamata o del video in alto a destra.

La funzione può funzionare allo stesso modo sui gruppi WhatsApp, anche se non è chiaro quanti partecipanti sarebbero consentiti durante una chiamata in conferenza. Il normale WhatsApp per Android e iOS consente fino a otto membri durante una chiamata vocale e video di gruppo. Il supporto per le chiamate vocali e video su WhatsApp Web è stata una funzionalità molto richiesta dagli utenti di tutto il mondo.

A partire da ora, WhatsApp o Facebook non hanno condiviso alcun dettaglio sulla disponibilità della funzione sul canale WhatsApp Web o Desktop stabile. Negli ultimi mesi, la piattaforma di messaggistica ha aggiunto nuovi aggiornamenti per la sua enorme base di utenti in India e in tutto il mondo.

Di recente, WhatsApp ha lanciato una nuova funzionalità che consente agli utenti di ricevere notifiche in-app. La funzione WhatsApp Payments è ora disponibile anche per un massimo di 20 milioni di utenti in India per abilitare i pagamenti UPI.