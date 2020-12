L’operatore virtuale UniPoste Mobile ha lanciato in queste ore l’offerta tariffaria Jump con la quale è possibile ottenere, oltre a un bundle mensile di minuti ed SMS, anche 50 Giga di traffico dati a meno di 10 euro al mese.

Si tratta della stessa offerta proposta anche da Noitel, l’operatore a cui UniPoste Mobile si appoggia in qualità di Air Time Reseller. Scopriamo insieme tutti i dettagli della nuova offerta.

UniPoste Mobile: nuova offerta da meno di 10 euro al mese

Nel caso di UniPoste Mobile, l’operatore di appoggio è Noitel, virtuale di tipo ESP del gruppo Irideos che attualmente sfrutta la rete Vodafone 4G, tramite Plintron in qualità di suo aggregatore. L’offerta Jump, disponibile dallo scorso 17 Dicembre 2020, propone ogni mese un bundle mensile composto da 500 minuti verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e rete mobile, 10 SMS verso tutti i numeri nazionali e 50 Giga di traffico internet in 4G al costo di 9.99 euro al mese.

Tutte le offerte proposte da UniPoste Mobile prevedono la navigazione in internet su rete 4G alla velocità massima di 60 Mbps in download e 40 Mbps in upload. Il costo di attivazione previsto dalle offerte dell’operatore, sottoscrivibili presso le agenzie UniPoste aderenti, è pari a 5 euro ed è incluso nel prezzo da sostenere per l’acquisto della SIM da parte dei nuovi clienti, pari a 15 euro.

Le offerte di UniPoste Mobile sono valide anche per i già clienti dell’operatore, mentre per quanto riguarda i nuovi clienti, è presente la possibilità di attivare una nuova numerazione o effettuare la portabilità da un altro operatore. In Roaming nei Paesi dell’Unione Europea è possibile utilizzare le offerte dell’operatore virtuale in questione senza alcun sovrapprezzo. Per scoprire maggiori dettagli visitate il sito ufficiale dell’operatore.