Il prossimo anno sarà sempre ricco di eventi e di esclusive sui palinsesti di Sky. Almeno sino al prossimo autunno, la pay tv satellitare conferma i suoi attuali programmi tra Serie A, Champions League, Formula 1 sino alla grande sorpresa degli europei di calcio. Gli appassionati di sport e calcio, inoltre, potranno beneficiare anche delle offerte streaming di Sky che presentano costi inferiori rispetto ai piani satellitari.

Sky, i costi più bassi di sempre per gli eventi calcio e sport di Sky

La piattaforma streaming di Sky è ovviamente NOW TV. Questo servizio si è accreditato oramai anche agli occhi del grande pubblico e rappresenta, su scala nazionale, un vero metodo di opposizione alla tecnologia illegale IPTV.

I clienti che optano per NOW TV avranno a loro disposizione degli indiscussi vantaggi. In primo luogo, la semplicità: il servizio streaming garantisce la visione degli eventi di Sky senza avere una parabola o un decoder. Al tempo stesso c’è l’accessibilità dell’app: NOW TV infatti è presente su smartphone e tablet, così come su console per videogiochi, pc e Smart tv.

A questi due punti di forza va poi aggiunta la nota più positiva: quella dei costi. I clienti che desiderano guardare i contenuti di sport e calcio Sky potranno pagare un prezzo mensile fisso di 29,99 euro ogni trenta giorni. A NOW TV però possono affidarsi anche gli appassionati di Cinema, Serie tv ed Intrattenimento. Singolarmente questi ticket hanno valore di 9,99 euro ogni trenta giorni; la loro visione congiunta invece comporta una spesa pari a 19,99 euro.