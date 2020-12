Internet via satellite è un tipo di connessione che utilizza un satellite per ricevere un segnale Internet dal tuo provider di servizi Internet (ISP). Il tuo provider invia un segnale Internet in fibra ad un satellite nello spazio. Il segnale Internet arriva quindi a te e viene catturato dalla tua parabola satellitare.

La parabola è collegata al modem, che collega il computer al segnale Internet, il processo torna al tuo provider e il gioco è fatto. Ora, prima di addentrarci troppo nelle erbacce, ecco altre informazioni su Internet via satellite, comprese le risorse su quali fornitori sono i più affidabili.

Ecco come funziona internet via satellite

Nel complesso, Internet via satellite ha fatto molta strada nel corso degli anni). È possibile trovare piani Internet via satellite che raggiungono fino a 100 Mbps. Avere Internet più veloce può davvero aiutare a guardare video, guardare Netflix in streaming, giocare e supportare un’intera famiglia di utenti Internet.

Ma tieni presente che Internet via satellite è soggetto a un’elevata latenza, quindi le velocità non sono sempre quelle che sembrano. Altri tipi di Internet utilizzano infrastrutture migliori per ottenere velocità più affidabili, ma potrebbero non essere disponibili nella tua zona. Diciamo che se vivi in ​​una zona rurale, vale comunque la pena prenderlo, soprattutto se è la tua unica opzione.

Internet DSL può essere più lento di Internet via satellite. A seconda del provider utilizzato, DSL varia da 5 Mbps a 100 Mbps. Se hai accesso a un provider DSL con tecnologia moderna, pensiamo che avrai una migliore esperienza con DSL. Ma se riesci a ottenere solo opzioni DSL più lente e più vecchie, ti consigliamo di prendere in considerazione invece Internet via satellite.

Internet via cavo è più veloce e spesso più economico di Internet via satellite. La maggior parte dei servizi Internet via cavo varia tra 20 e 1.000 Mbps. Ma se vivi in ​​campagna, potrebbe non essere un’opzione per te. Se hai accesso a Internet in fibra, non preoccuparti di considerare il satellite. Troverai velocità e prezzi migliori dai fornitori di fibra.

Se stai pensando di passare a Internet via satellite, il tuo provider utilizzerà apparecchiature specifiche. La maggior parte di Internet via satellite ora viene fornita solo con un modem, un router wireless e un cavo di rete. Laddove la maggior parte di Internet via satellite in passato veniva fornita con apparecchiature più grandi, molti provider ora dispongono di apparecchiature più piccole e compatte.

Alcuni fornitori utilizzano una parabola in modo che il segnale possa raggiungere più facilmente, anche se non è più così comune.