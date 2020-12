Per ragioni strutturali e altre ragioni di vario tipo, è difficile portare concretamente la linea Internet in alcune zone specifiche. Una delle soluzioni che si adottano principalmente in questi casi, è l’utilizzo di Internet via satellite. Vediamo quindi insieme come funziona questo metodo e in quali casi viene applicato al posto dell’utilizzo dei cavi.

Internet Via Satellite, come funziona e dove trovarlo principalmente

Per ottenere Internet via satellitare, e utilizzare la rete senza fili, si sfruttano i satelliti presenti intorno all’orbita terrestre, quelli che orbitano a circa 36.000 Km dalla Terra. Per prima cosa possiede una copertura eccellente e, in secondo luogo, Internet via satellite è tendenzialmente più veloce rispetto alla media. Sfrutta la banda Ka in grado di raggiungere una velocità teorica di circa 50 MB/s, a differenza dei 20 MB/s della tradizionale linea ADSL.

Per ottenere la rete via satellite, sono fondamentali tre elementi: i satelliti presenti nello spazio, le stazioni terrestri chiamate NOC e infine la parabola collegata al modem che permette di ricevere il segnale. In poche parole, funziona alla stessa maniera del GPS o della TV satellitare. Così come l’internet tradizionale funziona attraverso le dorsali, allo stesso modo la ricezione via satellite riceve grazie a delle costellazioni di satelliti geostazionari.

Uno dei limiti di questo tipo di connessione, e la latenza. Il rischio di lag e problemi di ricezione è maggiore rispetto a quello dell’ADSL O di qualunque altro tipo di Internet cablato. Pertanto alcune categorie di fruitori di Internet, come ad esempio i gamer, potrebbero non trovarsi molto bene con questo tipo di soluzione.