CoopVoce lancia ancora la ChiamaTutti TOP 50 a 9,50 euro, ecco i contenuti

CoopVoce è certamente uno dei gestori più valutati negli ultimi tempi dagli utenti, soprattutto grazie alla sua esponenziale crescita. Inizialmente tutti sanno che questa azienda non riusciva a carburare nell’ambito telefonico mobile, dove opera ormai dal lontano 2007. Fortunatamente c’è stata un vera e propria rivoluzione nella strategia, la quale ad oggi punta su ben altri capisaldi.

Durante gli scorsi anni infatti CoopVoce godeva di promozioni molto interessanti dal punto di vista del prezzo ma non dei contenuti. Gli utenti in cerca di un nuovo gestore hanno infatti sempre criticato questo aspetto: la mancanza di giga, SMS e minuti in abbondanza. Ad oggi tutto è cambiato e a dimostrarlo sono le nuove offerte che di tanto in tanto spuntano fuori sul sito ufficiale. Un chiaro esempio è fornito proprio dall’ultima soluzione lanciata lo scorso mese di novembre, la quale continua ad essere disponibile. Si tratta della ChiamaTutti TOP 50, offerta che al suo interno include minuti senza limiti verso tutti, 1000 SMS verso tutti i 50 giga in 4G per navigare sul web. Il prezzo è di soli 9,50 euro al mese per sempre.

CoopVoce: adesso migliorano anche le infrastrutture, ecco tutti i dettagli in merito

In una recente intervista durante gli scorsi giorni, Massimiliano Parini, responsabile del progetto CoopVoce ha risposto alla domanda chiave, ovvero se diventeranno presto un Full MVNO: “Pur restando un operatore cosiddetto virtuale, CoopVoce si doterà nel corso del 2020 di un’infrastruttura tecnologica indipendente “FULL” che ci permetterà di gestire in autonomia gran parte della struttura tecnologica e di offrire nuovi servizi con nostre nuove SIM, pur mantenendo la copertura del servizio mobile 4G di Tim“.