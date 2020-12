Tra i vari operatori che hanno aderito al Bonus dispositivi mobili messo a disposizione degli italiani dal Governo, vi è anche Vodafone. Il gestore inglese, attraverso le sue pagine del sito internet, presenta a tutti i clienti una promozione che garantisce accesso ad internet con costi scontati e la dotazione di un tablet incluso nel prezzo.

Vodafone propone la tariffa per Fibra ottica con bonus 500 euro e tablet

Il valore dell’agevolazione anche per i clienti di Vodafone è di 500 euro. Il voucher è diviso di due tranche: una prima parte dal valore di 240 euro sarà applicata come sconto netto del costo mensile per la promozione dedicata alla connessione internet con velocità Fibra Ottica. I rimanenti 260 euro garantiranno invece l’acquisto di un tablet.

La promozione dedicata a quest’agevolazione prevede un costo di 19,90 euro al mese.Il prezzo è fisso per i primi 12 mesi e comprende anche le chiamate senza limiti verso tutti, oltre alla già citata connessione per la navigazione in rete.

Gli utenti inoltre potranno scegliere anche un tablet, tra i diversi modelli messi a disposizione da Vodafone. Nel caso il valore del tablet dovesse superare la quota di 260 euro, ogni abbonato potrà versare in un’unica soluzione la differenza di prezzo.

Ovviamente, anche con quest’offerta di Vodafone valgono le stesse caratteristiche del bonus 500 euro. Per richiedere l’attivazione dell’incentivo per internet e tablet sarà necessario disporre di una certificazione ISEE per il proprio nucleo familiare aggiornata al 2020. Il bonus sarà elargito a tutti gli italiani che hanno ISEE uguale o inferiore a 20.000 euro.