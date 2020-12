La promozione di casa Vodafone riserva piacevoli sorprese ad ogni consumatore, in queste giornate di metà di Dicembre è infatti possibile attivare un’offerta con tantissimi giga di traffico mensili, ad un prezzo mai visto prima, pari a soli 7,99 euro.

Il suo nome è Special Giga, nasce per essere distribuita esclusivamente in versione SMS winback, di conseguenza la potranno richiedere solamente coloro che avranno la fortuna di ricevere un SMS informatico, o comunque di visualizzare la notifica sull’applicazione ufficiale. La promozione è riservata agli ex-clienti contattati direttamente da Vodafone, con costo di attivazione completamente azzerato.

Vodafone: la promozione Special Giga è la migliore

All’interno della promozione si trovano contenuti davvero incredibili, infatti sarà possibile attivare 70 giga di traffico dati al mese, da utilizzare per navigare in ogni parte d’Europa, in aggiunta a illimitati minuti per telefonare a qualsiasi numero in Italia, non ché 100 SMS da utilizzare verso gli stessi numeri di telefono.

Ciò che la rende assolutamente speciale è sicuramente il costo fisso mensile, non bisogna dimenticarsi che parliamo di una promozione da soli 7,99 euro al mese, da versare direttamente tramite il credito residuo della SIM ricaricabile. Sono da considerarsi assenti vincoli contrattuali di durata, ciò sta a significare che l’utente avrà la possibilità di abbandonare Vodafone in un qualsiasi momento, senza incappare nel pagamento di una penale o di costi aggiuntivi di alcun tipo.

L’attivazione, previa presentazione dell’SMS ricevuto, potrà avvenire sia nei punti vendita che direttamente online sul sito ufficiale di Vodafone, con spedizione a domicilio della nuova SIM ricaricabile.