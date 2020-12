In questi ultimi anni vengono usati molto spesso i così detti open space soprattutto per quanto riguarda il settore lavorativo. In questi spazi, infatti, i dipendenti possono usufruire di un ambiente comodo e confortevole. Nonostante questo, però, vi sono anche degli aspetti negativi, come ad esempio la presenza di fastidiosi rumori. In ufficio capita infatti di sentire diversi rumori come lo squillare di numerosi cellulari o semplicemente il suono provocato dalle altre persone lì presenti. Per ovviare a tutto ciò, però, è arrivato Silent Space.

Ecco Silent Space, il diffusore sonoro per eliminare i rumori in ufficio

Con Silent Space si potrà finalmente “eliminare” i soliti rumori che possono risultare fastidiosi quando si lavora in ufficio. L’azienda francese nota come Orféa acoustique ha infatti messo a punto questo dispositivo tecnologico dopo averlo presentato ufficialmente durante la fiera tecnologica Vivatech. Si tratta nello specifico di un diffusore sonoro a banda larga in grado di emettere un dolce suono di sottofondo che va ad unirsi agli altri rumori presenti in ufficio. Oltre a questo, non produce alcun picco di decibel e per questo è in grado di ridurre il rumore presente nell’ambiente.

Dal punto di vista costruttivo, Silent Space si presenta con l’aspetto di una vera e propria lampada a stelo e per entrare in funzione necessita soltanto di una presa di corrente elettrica. Grazie al suo utilizzo in ufficio, si otterrà una sorta di “mascheramento sonoro”. Il suono emesso da questo diffusore, infatti, non elimina i rumori circostanti ma si unisce a questi ultimi e li confonde, in modo da renderli meno fastidiosi per l’udito. Così facendo, si vanno a creare numerosi vantaggi, come ad esempio l’aumento di concentrazione mentre si sta lavorando.