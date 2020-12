Nelle prossime settimane Samsung procederà con il lancio del nuovo Galaxy A72, un dispositivo di fascia media sul quale sono già trapelate le prime indiscrezioni. Quanto emerso fino a questo momento svela il design dello smartphone, le specifiche tecniche e il costo con il quale sarà lanciato.

Samsung Galaxy A72: ecco le ultime informazioni sul device!

La presentazione del nuovo Samsung Galaxy A72 non è stata ancora annunciata dal colosso, dunque è ancora impossibile conoscere la data certa del lancio. Le informazioni diffuse in rete in questi ultimi giorni, però, ritengono che Samsung potrebbe procedere con la presentazione entro il mese di gennaio e che il dispositivo sarà accompagnato da un altro smartphone appartenente alla serie Galaxy A.

A breve, quindi, Samsung potrebbe permetterci di conoscere un nuovo dispositivo che potrebbe apparire dotato di un display da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e una fotocamera frontale riposta in un foro situato al centro dello schermo. Lo smartphone sarà alimentato da un processore Qualcomm Snapdragon 690 e sarà disponibile nelle due versioni 4G e 5G.

Il retro del dispositivo non ospiterà una fotocamera a cinque sensori, come sostenuto da alcune indiscrezioni. Samsung potrebbe aver optato per una quad camera con sensore principale da 48 megapixel. Il sensore per il riconoscimento delle impronte digitali, invece, potrebbe trovarsi sotto il display del dispositivo.

Il costo dello smartphone potrebbe ammonta a circa 500,00 euro ma è bene prendere con le pinze l’informazione e attendere il lancio dello smartphone per poter ottenere i dettagli ufficiali direttamente da Samsung.