Il colosso sudcoreano Samsung sta ampliando il suo catalogo di smartphone di fascia medio-bassa dotati del supporto alla nuova connettività 5G. Tra questi, nel corso delle prossime settimane arriverà in veste ufficiale il nuovo Samsung Galaxy A32 5G. Grazie alle ultime immagini CAD renders pubblicate dal leaker OnLeaks, ora possiamo dare uno sguardo al suo possibile design.

Ecco il design del prossimo Galaxy A32 5G secondo questi renders

Come di consueto, il noto leaker OnLeaks ha realizzato e pubblicato nel corso delle ultime ore alcune immagini CAD renders in collaborazione con il portale www.voice.com. Il protagonista di questi renders, in particolare, è il prossimo entry-level di casa Samsung con supporto alle reti di quinta generazione, ovvero il nuovo Samsung Galaxy A32 5G.

Osservando queste immagini, è possibile notare sul fronte la presenza di un Infinity-V Display con una diagonale pari a 6.5 pollici. Le cornici non sembrano troppo ottimizzate, mentre sul retro sono poi collocati i sensori fotografici posti in alto sul lato sinistro della backcover. In basso sul frame laterale ospita invece la porta di ricarica di tipo USB Type C, il jack audio e il microfono principale. Sul lato destro del frame, invece, sono collocati il bilanciere del volume e il tasto di accensione e spegnimento e sul lato sinistro è presente unicamente lo slot per inserire la scheda SIM ed eventualmente l’espansione di memoria.

Sul portale www.voice.com sono stati pubblicati unicamente i renders del prossimo Samsung Galaxy A32 5G, ma nulla riguardo ad eventuali specifiche tecniche. Vedremo più in là se emergeranno ulteriori dettagli.