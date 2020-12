WindTre, così come altri operatori in Italia, mette a disposizione del suo pubblico il famoso “Bonus pc e tablet”. Gli abbonati del provider arancione potranno quindi beneficiare di questo interessante bonus elargito dallo Stato per favorire la distribuzione di reti internet e di dispositivi mobili.

WindTre: tariffe con 500 euro, tablet gratis ed internet

Anche con WindTre, l’agevolazione avrà un valore massimo di 500 euro. In linea con le indicazioni del Governo, potranno accedere all’incentivo tutti le persone facente parte di un nucleo familiare con reddito ISEE minore o uguale ai 20.000 euro. Nel caso di WindTre, l’attivazione del buono è successiva alla compilazione di un form online da compilare.

Gli utenti del gestore potranno contare su una doppia promozione. In ambedue le iniziative, il valore dei 500 euro sarà diviso tra i servizi per la connessione internet ed il pagamento di un tablet.

Le offerte di WindTre nel novero del bonus informatico fanno parte delle cosiddette promozioni SuperFibra. La prima variante per gli utenti prevede un costo mensile di 7,31 euro per i primi dodici mesi e la possibilità di acquistare un tablet Lenovo Tab M10 FHD Plus a costo zero. I 500 euro dell’agevolazione sono già inclusi nel prezzo finale della promozione.

In una seconda variante, gli utenti WindTre che optano per il bonus informatico pagheranno 12,31 euro al mese per il primo anno. Il tablet a disposizione del pubblico sarà il Samsung Galaxy TAB S6 LITE con una differenza da pagare di 159,99 euro. Anche in tale circostanza i 500 euro sono già scalati sul prezzo di internet e su quello del tablet.