WhatsApp: una semplice immagine del profilo può mettervi nei guai

Il periodo natalizio spesso porta le persone nel caos, il quale non è dettato solo dai regali e dalla corsa al prezzo migliore ma anche da ciò che deriva dal web. Purtroppo i truffatori sono sempre in agguato e spesso a capitare di mezzo sono le persone più ingenue e inesperte.

WhatsApp è un’applicazione ormai utilizzata in tutto il mondo da oltre 2 miliardi di utenti, i quali di certo faticherebbe ero a farne a meno. Stiamo parlando infatti di un colosso che ha sviluppato la messaggistica a livelli altissimi, in maniera ineguagliabile per ogni forma di concorrenza. Allo stesso tempo, essendo una piattaforma mobile molto praticata, i truffatori trovano spesso terreno fertile per ingannare le persone e ricavare dei soldi. Durante gli ultimi giorni infatti sarebbero state tante le lamentele in merito ad un nuovo tipo di truffa che comprenderebbe il furto dell’immagine del profilo.

WhatsApp, vi rubano l’immagine del profilo e truffano i vostri contatti telefonici

Da qualche giorno a questa parte molti utenti sarebbero stati truffati con la solita tecnica su WhatsApp. Parliamo della truffa della foto profilo, la quale è stata ideata proprio per rubare soldi al prossimo.

I malfattori rubano un’immagine del profilo a caso, creando un account fake persona l’utente derubato. I contatti di quest’ultimo saranno poi reperiti in qualche modo che non ancora conosciamo. A questi sarà poi richiesta una ricarica Postepay, proprio fingendo di essere la persona dell’immagine dell’account fake e fingendo soprattutto un’emergenza che giustificherebbe il tutto. State quindi molto attenti e verificate bene con chi chattate su WhatsApp.