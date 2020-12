Il nuovo pazzo volantino Comet riesce chiaramente a vincere a mani basse su Unieuro, proponendo una campagna promozionale molto interessante, ricca di occasioni alla portata di ogni utente, e condita con prezzi sempre inferiori ai listini o alle più rosee aspettative.

A tutti gli effetti parliamo di un SottoCosto, di conseguenza il cliente che vorrà accedere agli sconti dovrà comunque decidere il prima possibile, onde evitare di non trovare più disponibilità nel momento in cui vorrà effettuare l’acquisto. In aggiunta, per garantire la maggiore visibilità possibile, Comet ha deciso di attivare gli stessi sconti anche online sul sito ufficiale, con spedizione gratis al superamento dei 49 euro di spesa.

Comet: queste sono le offerte del momento

Il volantino Comet resta sicuramente uno dei migliori, proprio perchè in alcune occasioni riesce a raggiungere ottimi prodotti, a prezzi molto più bassi del normale. Un esempio è rappresentato dall’Apple iPhone 11, uno smartphone molto richiesto dalla community, ed oggi finalmente deprezzato, data la presenza sul mercato del nuovo modello, quale è appunto l’Apple iPhone 12. La richiesta finale attuale è di 679 euro.

Coloro che invece sono intenzionati a risparmiare il più possibile, potranno affidarsi a soluzioni del calibro di Motorola e6s, Vivo y20s, Xiaomi Redmi Note 9S, Xiaomi Mi 10T, Samsung Galaxy A51 o Vivo Y11s.

Per ogni altro dettaglio in merito alla campagna promozionale di Comet, raccomandiamo caldamente l’apertura del seguente link, diretto al sito ufficiale aziendale.