WhatsApp: tanti smartphone non saranno più supportati

Il successo di WhatsApp è dovuto a tanti aggiornamenti e a duri lavori effettuati dagli sviluppatori. Il tutto prevede allo stesso tempo che ci siano dei dispositivi pronti a supportare il tutto, i quali siano dunque dotati di determinate caratteristiche hardware e software.

Immaginate infatti un aggiornamento di nuova generazione su uno smartphone di 10 anni fa: in molti si lamenterebbero del malfunzionamento di WhatsApp. Proprio per evitare tutto questo, l’azienda provvede ogni anno ad eliminare dalla lista di supporto tutti i dispositivi ritenuti obsoleti. Il tutto accade di solito entro il mese di febbraio di ogni anno, proprio come è accaduto in questo nefasto 2020. La lista degli smartphone che da quest’anno infatti non possono più utilizzare WhatsApp è bella lunga, ma sarà ben presto integrata da tanti nuovi dispositivi.

WhatsApp: ecco tutti i dispositivi che non possono usare più l’applicazione da febbraio scorso