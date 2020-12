La serie Galaxy S21 è ormai priva di segreti. Le indiscrezioni emerse fino a questo momento hanno già svelato buona parte delle specifiche tecniche dei tre top di gamma Samsung e da tempo è stata diffusa quella che potrebbe essere la data nella quale avverrà il lancio. Pur mancando la conferma da parte del colosso è possibile mettere insieme tutti i tasselli e scoprire in che modo Samsung intende sorprendere il suo pubblico attraverso i tre dispositivi più discussi degli ultimi giorni.

Samsung Galaxy S21: ecco tutto quello che sappiamo sui nuovi top di gamma del colosso!

Il lancio della serie Samsung Galaxy S21 avverrà con molta probabilità il 14 gennaio 2021. In tale occasione avremo la possibilità di conoscere tre nuovi smartphone poiché si prevede l’arrivo di un Galaxy S21; accompagnato da un modello Plus, e da un modello Ultra.

I tre dispositivi presenteranno alcune differenze relative alle dimensioni del display, al comparto fotografico e alla capacità della batteria. Il Galaxy S21 avrà un pannello da 6,3 pollici, una batteria da 4000 mAh e un comparto fotografico a tre sensori, dei quali il principale da 12 megapixel, un ultra wide da 12 megapixel e un teleobiettivo da 64 megapixel. Il Galaxy S21 Plus monterà invece un display da 6,7 pollici e sarà alimentato da una batteria da 4800 mAh ma non presenterà alcuna differenza nel comparto fotografico.

Del tutto differente sarà il Samsung Galaxy S21 Ultra, il modello che più ha attirato l’attenzione in queste settimane. Il colosso potrebbe dotare questa variante di un display da 6,9 pollici e di una batteria da 5000 mAh. Il comparto fotografico sarà costituito da quattro sensori: un sensore principale da 108 megapixel, un ultra wide da 12 megapixel; un teleobiettivo da 64 megapixel e un ulteriore teleobiettivo. Il Galaxy S21 Ultra, inoltre, supporterà l’utilizzo della S Pen, ma questa dovrà essere acquistata dall’utente autonomamente.

Samsung rimuove gli accessori dalla confezione ma potrebbe offrire in regalo i nuovi auricolari!

La confezione dei dispositivi potrebbe non integrare il caricabatteria e le cuffie ma alcune notizie recentemente emerse ritengono che, in alcuni paesi, Samsung potrebbe regalare i nuovi auricolari Galaxy Buds Pro, il cui lancio avverrà in contemporanea a quello degli smartphone, agli utenti che procederanno con l’acquisto di uno dei Galaxy S21. Il colosso, inoltre, potrebbe presentare delle nuove cover particolarmente adeguate per tutti coloro che opteranno per il Galaxy S21 Ultra poiché dotate di un apposito spazio dedicato all’inserimento della S Pen.

In merito a quelli che saranno i costi dei vari dispositivi non si hanno ancora particolari certezze. Ma è possibile supporre che il colosso abbia intenzione di proporre i suoi dispositivi a un costo minimo di 1000,00 euro per la versione standard.