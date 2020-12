Carrefour strizza l’occhio a tutti gli utenti che vogliono approfittare di un risparmio fuori dall’ordinario, con il lancio del volantino che punta a scontare i migliori prodotti in circolazione, ponendoli a prezzi decisamente inferiori alle più rosee aspettative.

Gli acquisti, come sempre accade quando parliamo di Carrefour, possono essere effettuati solamente nei punti vendita in Italia, non sul sito ufficiale o da altre parti sul territorio. Il cliente dovrà recarsi personalmente in negozio per completarli, ma allo stesso tempo potrà mettere le mani su prodotti sbrandizzati, con garanzia di 24 mesi, e con alle spalle anche una rateizzazione senza interessi (se richiesta).

Carrefour: quante offerte per gli utenti

Il miglior prodotto incluso direttamente all’interno del volantino Carrefour è l’Apple iPhone 11, un modello appartenente alla fascia più alta del mercato della telefonia mobile, da sempre molto richiesto e ricercato dalla popolazione italiana. Il suo prezzo attuale è decisamente inferiore alle aspettative, data la presenza del nuovo iPhone 12, sarà infatti acquistabile a 699 euro.

Volendo invece puntare verso la fascia bassa del mercato, invece, ecco arrivare Samsung Galaxy A71 a 329 euro, Galaxy A51 a 239 euro, Galaxy A41 a 189 euro, Xiaomi Redmi Note 9S a 179 euro, Galaxy A20s a 139 euro, Xiaomi Redmi Note 9 Pro a 239 euro, Motorola E6 Play a 89 euro, Alcatel 1SE 2020 a 99 euro, Oppo A9 2020 a 169 euro, Oppo A1s a 159 euro, Motorola G8 a 129 euro.

Il volantino Carrefour lo potete visionare direttamente nell’articolo, in ogni sua parte.