Bennet ha in serbo sorprese a non finire per tutti gli utenti che decideranno di acquistare prodotti di tecnologia nei vari negozi, sono infatti previste riduzioni notevoli su ogni compravendita, con possibilità di accesso solamente nei singoli negozi.

La campagna promozionale è da ritenersi valida fino al 24 dicembre 2020, le scorte, stando a quanto effettivamente comunicato, non dovrebbero rappresentare un problema per gli utenti, in tal modo sarà possibile anche decidere di recarsi l’ultimo giorno, godendo ugualmente degli stessi identici sconti. I prodotti sono commercializzati con garanzia legale della durata di 24 mesi, e sopratutto in versione no brand.

Bennet: tantissimi sconti fanno felici gli utenti

I migliori prodotti risultano essere in promozione direttamente da Bennet, tra questi spicca sicuramente un ottimo Samsung Galaxy S20 FE, una fan edition da pochissimo comparsa sul mercato nazionale, e caratterizzata dalle stesse identiche specifiche del più noto Galaxy S20, ma con alle spalle il processore Qualcomm Snapdragon 865, e non il Samsung Exynos. Per il resto è lo stesso smartphone, di conseguenza anche il suo prezzo non potrà essere maggiorato, al momento è acquistabile a 499 euro.

Volendo invece mettere le mani su dispositivi più economici, ecco spuntare i vari Xiaomi Redmi 9AT, Samsung Galaxy S10 Lite o Galaxy A20s, con spese finali che non superano i 379 euro previsti dal modello intermedio. Il volantino Bennet lo potete visionare in ogni suo dettaglio direttamente nelle pagine che trovate qui sotto.