Sono pronti i regali di Natale per i clienti di Sky. Come nei precedenti mesi – ed a maggior ragione in questo periodo dell’anno – la pay tv desidera premiare tutti gli abbonati che nel corso delle ultime settimane hanno fatto sentire tutta la loro fedeltà. Per gli abbonati ci sono iniziative molto vantaggiose da non lasciarsi sfuggire.

Sky con Fibra Ottica e Netflix gratis a Natale

Sky mette a disposizione le migliori offerte a tutti quei clienti che nelle settimane precedenti hanno effettuato l’iscrizione sul portale Extra. Proprio attraverso la sezione dedicata agli abbonati fedeli, è possibile beneficiare di ben tre promozioni.

La prima iniziativa riguarda il servizio Sky WiFi. Ogni utente che ha attivo un piano di visione alla pay tv avrà la possibilità di integrare il proprio abbonamento satellitare con un piano di rete Fibra Ottica. Sky mette a disposizione tre mesi di Fibra Ottica gratuita per tutti i clienti che hanno un abbonamento attivo da almeno un anno e sei mesi di connessione internet a costo zero per chi è abbonato da almeno sei anni.

La seconda possibilità è relativa al decoder Sky Q. Tutti gli utenti della pay tv in questo periodo potranno acquistare il dispositivo di nuova generazione con 4K ed app al prezzo speciale di 29 euro, con uno sconto di ben 70 euro sul listino.

Infine, vi è il pacchetto Intrattenimento Plus. Come già previsto anche negli scorsi mesi, Sky offre al suo pubblico la possibilità di integrare gli attuali ticket con un account per Netflix. La novità è che ora il pacchetto Intrattenimento Plus prevede il primo mese gratis.