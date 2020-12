Operatori telefonici: Giga illimitati per le videochiamate natalizie

Questo Natale rimarrà impresso nella storia per la moltitudine di complicazioni che ha portato il virus pandemico. Purtroppo non sarà possibile festeggiare con i propri parenti davanti ad una bella fetta di pandoro, né tantomeno si potrà giocare a Tombola. Lo spirito natalizio però rimane nell’aria (seppur con molta difficoltà). E così l’idea sorge spontanea: permettere a tutti di effettuare quante più videochiamate per sentirsi comunque in famiglia, nonostante la distanza. Ma chi ha proposto l’ipotesi agli operatori telefonici?

Operatori telefonici: la proposta del Ministro Paola Pisano

La proposta giunge dal Ministro Paola Pisano la quale, durante un’intervista del 13 Dicembre 2020, ha chiesto pubblicamente agli operatori telefonici di aiutare gli italiani mettendo a disposizione Giga illimitati per le videochiamate nelle giornate del 24 e 25 Dicembre 2020.

Paola Pisano, Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, ha dichiarato: “Rivolgo un appello alle compagnie telefoniche del settore digitale, affinché agevolino l’uso di canali digitali di comunicazione. Se per la vigilia e per Natale lo renderanno gratuito, per molti in quella serata e nel giorno dopo potrà risultare più semplice essere in collegamento anche con le persone più care che sono distanti”.

Già in passato Pisano, in collaborazione con il Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina, il Ministro per le Pari opportunità e la Famiglia Elena Bonetti e con il Ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli, aveva dato voce ad una Didattica a Distanza “gratuita” rivolta agli studenti.

A questa risposero TIM e Vodafone con l’esclusione del consumo. Si unì poi WindTre, lanciando dal 23 Novembre 2020 la promozione gratuita Edu Time (50 Giga di traffico per un mese durante gli orari scolastici). Infine si aggiunse anche CoopVoce, con l’opzione denominata GigaScuola 100GigaDi+ (100 Giga di traffico aggiuntivo, da utilizzare entro il 31 Gennaio 2021).