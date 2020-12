Lo smart speaker di fascia più alta prodotto da Google, ovvero Google Home Max, sta per dirci definitivamente addio. Infatti, a quanto pare, il colosso di Mountain View ha confermato alla nota testata online The Verge che la produzione ha visto ufficialmente la sua interruzione.

Inoltre, la pagina riguardante lo speaker sul Google Store, indica il prodotto come esaurito in tutte e due le sue varianti, white e black. La società ci tiene a sottolineare che per chi già possiede il prodotto non cambia davvero niente. Il supporto infatti continuerà ad andare avanti come sta accadendo per tutti gli altri speaker e display smart.

Google Home Max ci dice addio: avrà un suo erede?

Home Max rappresentava una vera e propria scommessa di Google nel settore degli smart speaker, ed era il modello decisamente di punta. La sua presentazione è avvenuta tre anni fa, e il prezzo di listino di 399 dollari, andava a competere con i prodotti top di gamma di questo specifico settore, come il Sonos Play:5, l’Apple HomePod o l’Amazon Echo Studio. Tuttavia, in Italia non è mai ufficialmente arrivato.

Quindi, allo stato attuale, l’offerta di altoparlanti smart di Google consiste solamente in due prodotti, ossia il Nest Mini e il Nest Audio. Entrambi sono molto economici, con un prezzo di listino rispettivamente di 59 e 100 euro. Almeno in Italia, l’offerta si completa con il Nest Hub, che però presenta anche un display. Negli Stati Uniti e in altri mercati, si aggiunge anche il Nest Hub Max. Ancora non sappiamo se Google Home Max in futuro avrà un suo personalissimo erede, staremo a vedere.