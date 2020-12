WhatsApp: in molti lasciano l'app, le motivazioni sono ormai comuni

Raccontare dei grandi record di WhatsApp o magari di tutto ciò che ha raggiunto la nota piattaforma durante gli ultimi anni sarebbe davvero superfluo. Tutti conoscono il suo valore e tutti hanno scaricato sullo smartphone il sistema di messaggistica più all’avanguardia che esista.

Non ci sono dubbi sulle qualità di WhatsApp, applicazione che è stata in grado di cambiare il mondo delle telecomunicazioni. Ultimamente i dati parlano ancora più chiaro rispetto agli altri anni: oltre un miliardo di persone e soprattutto di dispositivi attivi con a bordo il colosso dei messaggi. Sono però ormai diversi giorni che in molti si starebbero lamentando, quasi come se ne avessero abbastanza. Stando a quanto riportato in molti avrebbero addirittura deciso di prendere una strada diversa dal solito.

WhatsApp: tanti utenti hanno deciso di scappare via una volta per tutte dall’applicazione

Sebbene WhatsApp risulti l’applicazione più utilizzata senza ombra di dubbio e senza margini per la concorrenza, ad oggi ci sono dei dati in negativo. Sono infatti molti gli utenti che tutti in una volta hanno deciso di abbandonare la nota piattaforma che da sempre scandisce i tempi del mondo della messaggistica.

La reazione estrema da parte di molti arriverebbe in merito alla nuova ondata di truffe che starebbero mettendo in ginocchio gli utenti, soprattutto quelli più sprovveduti. In seguito a tutto ciò, molti si sarebbero trasferiti a Telegram, applicazione concorrente che negli ultimi anni è cresciuta a dismisura. Per adesso nessuno di loro ha riscontrato la presenza di truffe pericolose. in questa chat.