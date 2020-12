Suburra 4: si riaccende una luce di speranza sulle nuove stagioni

Vietato essere pessimisti, soprattutto se si tratta di serie televisive e grandi ritorni! È vero, molto spesso siamo stati delusi dalle piattaforme ufficiali di streaming come ad esempio Disney+, Sky Go, Infinity, DAZN, Amazon Prime Video, NOW TV, TIMVision, Chili, Apple TV+, YouTube Premium e Netflix. Ciò non significa però che quest’ultima possa riservare ai suoi utenti solo grandi delusioni. E così ecco la notizia dell’anno: nonostante la morte di Alessandro Borghi (nella serie televisiva), Suburra 4 potrebbe tornare sulla piattaforma.

Suburra 4: la probabilità dell’arrivo di uno speciale spin-off

Le vicende dei protagonisti giungono al termine nella terza stagione e non si vede più luce verso una nuova parte. Ciò che sfugge però è che restano aperte ancora molte questioni. Nonostante l’uscita di scena di diversi personaggi fondamentali (oltre quello precedentemente spoilerato) alcuni scenari hanno bisogno di un sequel. Gli autori in questo modo hanno lasciato libero sfogo alla fantasia dei telespettatori di immaginare ciò che verrà.

Ezio Abbate e Fabrizio Bettelli che non hanno detto no all’ipotesi di Suburra 4, dichiarano: “Sicuramente ci piacerebbe lavorare a uno spin-off. Abbiamo passato cinque anni della nostra vita immersi in questo racconto ed è un grande dispiacere lasciarlo adesso. Il mondo è talmente ricco che ci sono personaggi, punti di vista, storie che abbiamo raccolto che sarebbero adatti per uno spin-off. Il problema dello spin-off è sempre quello di trovare un’identità che sia un’identità nuova e originale rispetto alla storia di partenza. Un esempio può essere Better Call Saul che da spin-off di Breaking Bad ora ha raggiunto livelli anche superiori a quelli della serie madre. Magari ci fossero queste opportunità”.

Fabrizio Bettelli ha poi concluso: “Un eventuale investimento su di loro sarebbe una sfida interessante. Stabilire ora i tempi e i modi sarebbe prematuro però sicuramente le tematiche di Suburra riversate su un mondo femminile stuzzicano”.

E la luce della speranza per Suburra 4 si riaccende ancora una volta.