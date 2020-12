Iliad: la data precisa per l'arrivo della fibra e la promo da 50 giga

Iliad in questo momento rappresenta una vera e propria sicurezza del mondo della telefonia mobile, il quale è stato colto di sorpresa da questo uragano. Nessuno credeva che un nuovo gestore potesse essere così determinante in così poco tempo, ed invece eccoci qua. Ancora una volta ci ritroviamo a tessere le lodi di un’azienda che non ha mostrato alcun segno di timore reverenziale verso le altre realtà già ben affermate sul mercato della telefonia mobile italiana.

Il merito è delle sue offerte, le quali sono state perfezionate proprio per rendere la vita più semplice agli utenti. Iliad permette ancora a tutti di sottoscrivere la sua celebre Giga 50, promo che al suo interno include 50 giga e tutto senza limiti per 7,99 € al mese. Un nuovo progetto però sarebbe pronto a stravolgere la vita di tutti i giorni di ogni utente ma questa volta all’interno della propria abitazione. La rete in fibra ottica, frutto dell’accordo con Open Fiber, e pronta ad arrivare dalla prossima estate del 2021.

Iliad: la fibra ottica sarà tra le più veloci e con le migliori offerte

“La collaborazione con iliad, che ha scelto Open Fiber per il suo ingresso nel mercato fisso, è un’ulteriore conferma della validità del modello neutrale di Open Fiber” ha dichiarato Elisabetta Ripa, Amministratore Delegato di Open Fiber.

“In meno di tre anni Open Fiber è diventata leader in Italia ed in Europa nelle reti in fibra di nuova generazione e l’infrastruttura di riferimento per tutti i principali player della digitalizzazione del nostro Paese. La nostra rete interamente in fibra ottica è l’unica in grado di abilitare con la migliore tecnologia disponibile lo sviluppo di servizi che portano benefici a cittadini e imprese, contribuendo a colmare il divario digitale che l’Italia ancora sconta rispetto alla media europea a causa di decenni di mancati investimenti nella rete fissa”.