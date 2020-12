Il nuovo volantino di Coop e Ipercoop può garantire all’utente finale un risparmio quasi da primato, al suo interno l’azienda è stata in grado di rendere disponibili ottimi prodotti, anche appartenenti a svariate categorie merceologiche, riuscendo a garantire prezzi sempre inferiori alle aspettative.

Ogni singolo acquisto legato alla suddetta campagna, dovrà essere necessariamente completato nei singoli punti vendita sparsi per il territorio; al giorno d’oggi, infatti, gli stessi prezzi non saranno accessibili online sul sito ufficiale. Indipendentemente da tutto ciò, ricordiamo comunque che i prodotti vengono commercializzati con garanzia di 24 mesi, e sopratutto in versione no brand.

Coop e Ipercoop: quante offerte a disposizione degli utenti

Le offerte di Coop e Ipercoop spaziano su svariate categorie merceologiche, toccando solamente di striscio il mondo degli smartphone; questo settore è rappresentato dallo Huawei P40 Lite E, un dispositivo il cui prezzo non supera i 139 euro, e può essere considerato come un validissimo punto di partenza per godere di discrete prestazioni, spendendo nel contempo il minimo indispensabile.

I suoi punti di forza sono rappresentati da un buonissimo display IPS LCD da 6.4 pollici, affiancato da 3 sensori nella parte posteriore, e da una batteria decisamente più capiente del previsto. Ciò che manca, purtroppo, sono i cosiddetti servizi Google, l’utente dovrà affidarsi interamente agli Huawei Mobile Services, senza poter accedere alle amate app dell’azienda di Mountain View.

I dettagli dell’offerta sono disponibili sul sito.