Trony sconta tutto al 50% nel nuovo volantino che sta rendendo davvero molto felici gli utenti italiani, nella campagna sarà possibile godere di una riduzione decisamente importante su ogni acquisto effettuato, ma con alcune piccole limitazioni che ne riducono effettivamente la disponibilità.

L’accesso alla suddetta, come specificato nell’introduzione, è globale, ciò sta a significare che ogni cliente vi può accedere, ma con la costrizione di recarsi personalmente in negozio. Sul sito ufficiale, infatti, è stata attivata una soluzione completamente differente, con altrettanti prezzi e sconti. Da segnalare la presenza dell’ormai comune Tasso Zero, ovvero la possibilità di godere di una rateizzazione fissa, con pagamento automatico effettuato tramite il proprio conto corrente bancario.

Trony: lo sconto del 50% fa sognare tutti

Lo sconto del 50% fa sognare tutti gli utenti, l’iter da seguire è lineare e ben definito, infatti il cliente dovrà scegliere due tra i prodotti preselezionati dall’azienda, ed in cassa avrà diritto a ricevere una riduzione pari alla metà del prezzo originario del meno caro fra tutti.

E’ importante sottolineare che il risparmio viene garantito non al raggiungimento di una determinata soglia di spesa, ma solo nel momento in cui l’utente sceglierà due prodotti tra quelli selezionati dall’azienda. Come spesso accade, anche in questo caso gli smartphone non appartengono alla suddetta campagna, per questo motivo sono disponibili offerte ad hoc, che non permetteranno però di aderire allo sconto del 50%.

I dettagli sono disponibili nel volantino trony che trovate nell’articolo.