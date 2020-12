Con l’avvento del 5G sono tornate a galla alcune polemiche lasciate in sospeso per diversi anni. Una fra queste è in assoluto quella legata alle radiazioni emesse dai nostri Smartphone. Sono ancora in molti, purtroppo, gli utenti estremamente convinti che i cellulari possano arrecare danni alla nostra salute. Come ben sappiamo, però, negli ultimi anni sono stati condotti alcuni studi che smentiscono tutte queste ipotesi. Le onde radio emesse dagli Smartphone, di fatto, non possono in alcun modo generare tumori e malattia varie.

Ciononostante, però, ad oggi sono presenti sul mercato alcuni Device con valore SAR, tasso di assorbimento specifico, estremamente elevato. Questi ultimi, secondo quanto dimostrato, potrebbero arrecare seri danni ai tessuti muscolari con cui sono maggiormente a contatto. Per evitare spiacevoli inconvenienti, riportiamo di seguito la lista aggiornata dei Device più pericolosi in base al loro valore SAR.

Radiazioni emesse dagli Smartphone: ecco la lista dei Device più pericolosi