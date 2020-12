Esselunga rientra a pieno diritto tra le migliori aziende di rivendita di elettronica, con il tempo non solo è stata in grado di guadagnare posizioni con i beni di prima necessità (e alimentari), ma anche di proporre campagne promozionali sempre più all’avanguardia, inerenti la tecnologia generale.

Per il Natale 2020, l’azienda ha pensato ad uno Speciale Multimediale che lascia letteralmente a bocca aperta per la qualità generale degli sconti effettivamente applicati, il risparmio è alla portata di ogni consumatore, anche se sarà obbligatorio recarsi personalmente in negozio per completare l’acquisto, data l’impossibilità di accedere alla tecnologia dal sito ufficiale. I prodotti sono comunque distribuiti in versione no brand, e con annessa garanzia di 24 mesi.

Scoprite le ultime offerte Amazon e tutti i migliori codici sconto gratis, iscrivendovi a questo canale Telegram.

Esselunga: le offerte del volantino sono da primato

Le offerte del volantino Esselunga appaiono essere quasi da primato, i due prodotti su cui vogliamo concentrare l’attenzione sono Apple iPhone 11 e Samsung Galaxy S20 FE. Appartengono entrambi alla fascia alta del mercato della telefonia mobile, e prevedono un prezzo finale non particolarmente elevato, in linea inferiore ai 600 euro.

Il modello dell’azienda di Cupertino viene oggi commercializzato a 598 euro, è una richiesta più che in linea con le aspettative, data la presenza proprio del nuovo iPhone 12, da poco lanciato in tutto il mondo. Ancora più sorprendente è invece il prezzo di 549 euro per il Galaxy S20 FE, in questo caso l’acquisto dovrà essere quasi istantaneo, poiché parliamo comunque di un prodotto incredibile, con le stesse caratteristiche tecniche del Galaxy S20 originario, ma con processore Qualcomm Snapdragon 865.