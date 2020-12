Gli sconti attivati direttamente da Bennet sono davvero da non perdere, la nuova campagna promozionale pensata dall’azienda rientra nel mondo delle più importanti soluzioni per quanto riguarda la rivendita di elettronica in supermercati.

La concorrenza è molto agguerrita, alle spalle di Bennet scalpitano Carrefour e Esselunga, tuttavia l’azienda non si è lasciata per nulla scoraggiare, ed è riuscita a soddisfare pienamente le aspettative della maggior parte di noi, con una soluzione attiva ovunque in Italia fino al 13 dicembre 2020. Gli acquisti non potranno essere effettuati online sul sito ufficiale, ma solo ed esclusivamente nei singoli punti vendita.

Ecco qui il link al nostro canale Telegram interamente dedicato ad Amazon, al suo interno troverete codici sconto gratis e le offerte più speciali del momento.

Bennet: gli sconti per gli utenti fanno tremare tutti

Da Bennet l’utente può davvero trovare pane per i propri denti, con questo volantino infatti sarà possibile raggiungere l’acquisto di alcuni prodotti Apple, a prezzi estremamente più bassi del normale. Un esempio è rappresentato dall’ottimo Apple iPhone 11, il top di gamma del biennio 2019/2020, in vendita alla modica cifra di 598 euro.

In aggiunta, poi sarà possibile scegliere un accessorio, atto ad ampliare l’ingresso nell’ecosistema aziendale, di conseguenza sono disponibili Apple Watch Series 3 e Apple AirPods di seconda generazione, entrambi in vendita a prezzi molto inferiori al listino, corrispondenti per l’esattezza a 189 e 109 euro.

Se volete conoscere da vicino la campagna di Bennet, di seguito abbiamo inserito per voi le pagine sotto forma di galleria fotografica, cliccatele per visualizzarle in alta definizione.