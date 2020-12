Un trailer riguardante i prossimi giochi in arrivo sulla nuova console di Sony è stato pubblicato sull’account ufficiale YouTube di PlayStation. Il video mostra alcuni spezzoni dei titoli che usciranno ufficialmente nel 2021 su PS5, inclusi giochi come Deathloop, Ratchet & Clank: Rift Apart e Horizon: Forbidden West.

Anche Project Athia appare brevemente e un tag sotto il filmato ci fornisce alcuni dettagli in più sull’accordo di esclusiva Sony del gioco. Project Athia sarà disponibile anche su PC, ma non sarà disponibile su altre console come la famiglia di dispositivi Xbox per “almeno 24 mesi dopo la data di rilascio”.

Project Athia arriverà su PS5 e PC

Ciò significa che i fan incuriositi che giocano su Xbox dovranno attendere almeno due anni per giocare al di fuori dell’ecosistema PlayStation 5 o PC. Questo periodo di due anni supera di gran lunga il periodo di tempo in cui altri giochi rimarranno in esclusiva per PlayStation 5. Deathloop e GhostWire: Tokyo, due giochi di proprietà Microsoft, non saranno visibili su altre console almeno per un anno, mentre Godfall dovrebbe essere un esclusiva fino a maggio 2021.

A settembre, lo sviluppatore di Project Athia, Luminous Productions, ha presentato la tecnologia che alimenta il gioco, nota come Luminous Engine. Puoi guardare il video “World Editor” qui, che offre uno sguardo ad alcuni lussureggianti ambienti procedurali. Oltre a ciò, sappiamo molto poco del gioco, a parte il fatto che è stato scritto da Gary Whitta di Rogue One e “un team di scrittori di prim’ordine”.