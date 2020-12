Anche in quest’anno che si avvia verso la conclusione un gran numero di persone ha scelto di attivare una SIM con Iliad. A garanzia del successo dell’operatore francese vi è sempre la ricaricabile Giga 50. Questa tariffa si conferma la migliore del momento grazie al suo pacchetto di consumi illimitati e 50 Giga internet al solo costo di 7,99 euro al mese.

Iliad, due tariffe quasi segrete e low cost sul sito ufficiale

Gli utenti che desiderano sottoscrivere un abbonamento con Iliad però potranno anche scegliere delle strade alternative alla già citata Giga 50. Non tutti sanno che, attraverso il sito internet ufficiale, è possibile anche attivare due offerte poco conosciute, ma allo stesso tempo vantaggiose.

Tra queste due ricaricabili, la più conveniente è senza ombra di dubbio la Giga 40. I clienti che optano per questa promozione avranno minuti senza limii per le telefonate verso fissi e mobili più SMS da inviare a chiunque e 40 Giga per la navigazione internet. Il prezzo da pagare per gli abbonati è di 6,99 euro ogni mese. Nel pacchetto sono anche inclusi 4 Giga per navigare in internet nei paesi membri dell’Unione Europea attraverso la tecnologia del roaming.

La seconda iniziativa, da attivare sempre attraverso le pagine del sito ufficiale di Iliad, è la Iliad Voce. Questa promozione si rivolge agli utenti poco interessati ad internet. I consumi infatti includono chiamate illimitate verso fissi e mobili con un prezzo di rinnovo mensile fissato a 4,99 euro.

Le due ricaricabili ora citate, così come la Giga 50, hanno un unico costo extra: 10 euro per l’attivazione della SIM.