Da Bennet sono in arrivo le ultime chance per approfittare dell’ottimo volantino attivato in tutti i punti vendita sparsi per il territorio nazionale, la campagna è infatti in scadenza domani, 13 dicembre 2020, senza possibilità di proroga o di ulteriore accesso.

Gli utenti che vorranno avvicinarsi agli sconti pensati appositamente da Bennet, dovranno recarsi personalmente in uno dei tantissimi punti vendita dislocati sul territorio, ricordando infatti che gli acquisti non saranno effettuabili online sul sito. Le scorte potrebbero rappresentare un problema, si tratta a tutti gli effetti di un SottoCosto, di conseguenza l’azienda ha distribuito poche unità e non ha intenzione di rinnovarle in corso d’opera.

Bennet: gli sconti da non perdere

Come al solito, quando parliamo di offerte di tecnologia, troviamo sempre due schieramenti, da una parte i dispositivi con sistema operativo Apple, dall’altra i diffusissimi Android.

Il volantino Bennet corrente sembra propendere verso l’azienda di Cupertino, infatti ha deciso di scontare ben 3 modelli differenti, che potranno far felici i tantissimi utenti pronti all’acquisto. Lo smartphone da scegliere è l’Apple iPhone 11, un terminale in vendita da ormai più di un anno, proposto nel periodo corrente a 598 euro, un prezzo relativamente basso, se confrontato comunque con il listino originario.

Gli accessori invece da non mancare sono Apple Watch Series 3 e Apple AirPods di seconda generazione, entrambi sono disponibili a meno di 200 euro, rispettivamente si dovranno spendere 189 e 109 euro. Le occasioni da Bennet non terminano qui, se interessati aprite subito le pagine che trovate inserite qui sotto.