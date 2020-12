Il volantino Carrefour attualmente attivo fino al 13 dicembre, strizza l’occhio ai risparmiatori incalliti, ovvero tutti gli utenti che ogni giorno sono alla ricerca della perfetta occasione per accedere a prodotti di alta qualità, a prezzi estremamente più bassi del normale.

La campagna promozionale, come già visto e discusso in passato, non è attiva sul sito ufficiale, ciò sta a significare che per completare l’acquisto del prodotto desiderato, sarà strettamente necessario recarsi personalmente in negozio, uno dei tantissimi disponibili sul territorio nazionale. I prodotti, ad ogni modo, sono distribuiti con garanzia di 2 anni ed in versione no brand.

Carrefour: quali sono i prezzi del momento

Il volantino Carrefour è indiscutibilmente impreziosito dalla presenza di un meccanismo tanto unico quanto speciale, stiamo parlando del cosiddetto Spendi e Riprendi, ovvero la possibilità di ricevere un buono sconto, del valore prestabilito, da poter applicare su un secondo acquisto.

Il concetto è molto più semplice del previsto, l’utente non deve fare altro che recarsi in negozio e selezionare uno dei modelli contrassegnati; quando giungerà in cassa, riceverà un coupon da spendere per un secondo acquisto, sempre nello stesso punto vendita, anche per beni di prima necessità, ma non potrà essere applicato nello stesso istante in cui viene emesso.

Se volete conoscere da vicino tutto il volantino Carrefour, potete approfondirlo aprendo il prima possibile le pagine sottostanti, e visualizzando ogni singolo sconto applicato dall’azienda a disposizione degli utenti finali.