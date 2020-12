WhatsApp ha aggiunto un nuovo pulsante per lo shopping nella sua app mobile il mese scorso, rendendo molto più facile per gli utenti sfogliare i cataloghi dei prodotti. L’app di messaggistica di proprietà di Facebook ha ora annunciato un’altra nuova funzionalità che mira a consentire una migliore esperienza di acquisto all’interno dell’app.

WhatsApp sta aggiungendo una funzionalità di shopping alla sua app mobile, consentendo agli utenti di sfogliare il catalogo di un’azienda, selezionare più prodotti e inviare il proprio ordine come un messaggio all’azienda. Oltre a consentire una migliore esperienza di acquisto per gli utenti su WhatsApp, i “carrelli” renderanno anche molto più facile per le aziende tenere traccia degli ordini dei clienti.

WhatsApp: la nuova funzione sarà disponibile a breve

Quando visiti il ​​catalogo di un’azienda su WhatsApp, puoi utilizzare il nuovo pulsante “aggiungi al carrello” accanto a un prodotto per aggiungerlo al carrello. Se desideri modificare il tuo carrello, tocca il pulsante “visualizza carrello” dopo aver aggiunto i prodotti al carrello. Una volta aggiornato il carrello, potrai inviarlo al venditore come messaggio WhatsApp. Puoi trovare maggiori informazioni sull’utilizzo della nuova funzionalità nella pagina dedicata alle FAQ di WhatsApp.

Negli ultimi mesi, WhatsApp ha aggiunto una serie di funzionalità per potenziare l’esperienza di commercio sulla sua app. Ha svelato i codici QR, un pulsante per lo shopping dedicato e la possibilità di condividere link al catalogo nelle chat. La piattaforma offre anche spazio di archiviazione gratuito ai commercianti per ospitare i messaggi della loro attività.

Per WhatsApp, il successo con il commercio è fondamentale. Nonostante la sua portata gigantesca, attualmente guadagna poco o nessun denaro. L’app di messaggistica è disponibile per gli utenti gratuitamente e rimane anche priva di pubblicità. Purtroppo, tuttavia, non è ancora possibile effettuare il checkout all’interno dell’app mobile WhatsApp.