Il conto corrente è certamente uno dei beni più importanti in possesso di ogni utente, esso infatti, oltre a consentire l’accesso a numerosi servizi bancari come il ricevere e inviare bonifici, permette di depositare il proprio denaro e godere della protezione della banca onde evitare i classici furti d’appartamento, un dettaglio certamente non trascurabile.

Di questo contesto però, ne sono consci anche i truffatori e gli hacker, i quali ovviamente, non potendo attaccare direttamente la banca in quanto si troverebbero ad affrontare un muro di firewall e protezioni a dir poco mostruosi, preferiscono andare a punzecchiare direttamente l’utente, elaborando delle truffe ad-hoc per cercare di rubare i dati necessari all’accesso al conto.

SMS Malevolo

Nel caso doveste incappare in questo tipo di SMS ignoratelo e cancellatelo, esso infatti altro non è che un tentativo di truffa ingegnato per cercare di appropriarsi dei dati di accesso al conto corrente, se cliccherete sul link nel corpo testo infatti, verrete reindirizzati verso una falsa area clienti che registrerà ogni dato da voi inserito, consentendo agli hacker di usare il tutto comodamente per derubarvi a vostra completa insaputa.

Il consiglio che vi diamo è quello di diffidare da questo tipo di comunicazioni, dal momento che le vostre filiali per mettersi in contatto con voi useranno sempre canali certificati come PEC o contatto telefonico diretto, non comuni SMS con un’impostazione anche abbastanza casereccia, abbiate occhio scettico e non sbaglierete mai, dopo tutto in gioco ci sono i vostri risparmi, attenzione è sempre la parola d’ordine.