Giblins Fantasy Builder è adesso disponibile su AppGallery. Gli utenti in possesso di uno smartphone Honor o Huawei possono adesso iniziare a creare il proprio castello fantasy in questo nuovo gioco di gestione e strategia. Grazie a una continua partnership tra Huawei e lo sviluppatore Behaviour Interactive, AppGallery è uno dei primi Store Android a rilasciare il gioco.

“Siamo molto entusiasti di collaborare ancora una volta con Huawei per portare il delizioso mondo di Giblins su AppGallery e contemporaneamente ai giocatori mobile su tutte le piattaforme“, ha dichiarato Wayne Meazza, Executive Vice-President, Behaviour Interactive. “Siamo fiduciosi che le immagini fantasy del gioco, il tono umoristico e i divertenti riferimenti alla cultura pop attireranno un’ampia varietà di giocatori, portando divertimento ed eccitazione direttamente nel palmo delle loro mani.”

In Giblins Fantasy Builder, i giocatori possono costruire e gestire il loro castello fantasy, accumulando oro con l’aiuto di Giblins, creature operose e maliziose simili a goblin. Per raggiungere questo obiettivo, i giocatori mettono i loro Giblin al lavoro per raccogliere risorse sotterranee e creano equipaggiamento epico per gli Avventurieri.

Questa è la seconda volta che Huawei lavora con Behaviour Interactive per portare il loro lavoro su AppGallery. Per dare vita a questa partnership, gli sviluppatori di Huawei e Behaviour Interactive hanno lavorato a stretto contatto per integrare le funzionalità Huawei come Account Kit e Acquisti in-app per una esperienza gestita interamente in-game. Huawei Account Kit consente agli utenti di accedere rapidamente al gioco, mentre Huawei In-App Purchases (IAP) consente agli utenti di acquistare contenuti e funzionalità extra all’interno dell’app Giblins Fantasy Builder. Visita AppGallery ora per scaricare Giblins Fantasy Builder.