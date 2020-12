La Federal Trade Commission USA ed una coalizione di ben 48 stati, hanno lanciato due cause per “monopolio illegale” contro Facebook per pratiche anticoncorrenziali, con particolare attenzione all’acquisizione di Instagram e WhatsApp.

L’FTC accusa Facebook di aver usato la sua posizione per eliminare qualunque minaccia al proprio monopolio, puntando espressamente il dito contro l’acquisizione di Instagram e WhatsApp. Scopriamo insieme i dettagli.

Facebook accusato dall’Antitrust USA

La Federal Trade Commission mira ad ottenere un’ingiunzione permanente che possa includere, tra le altre cose, la vendita forzata di Instagram e WhatsApp. Inoltre, Facebook avrebbe attuato anche un comportamento anti-competitivo contro software di terze parti e rimosso l’accesso ad alcune preziose funzioni della sua piattaforma.

Un esempio è sicuramente quello di Vine, che inizialmente sfruttava delle API di Facebook per trovare degli amici, API il cui accesso è stato prontamente negato a Vine, per ordine di Zuckerberg stesso. La causa intentata dai 48 stati, guidata dalla procuratrice generale di New York, Letitia James, verte invece intorno al fatto che Facebook avrebbe continuamente cercato di eliminare la concorrenza comprando aziende più piccole.

L’affondo è di quelli che sembrano molto seri, sia per i nomi coinvolti, che per le accuse mosse, tanto che il titolo di Facebook ha già perso quasi 4 punti percentuali a Wall Street. La causa andrà ragionevolmente avanti per mesi, e se dovesse raggiungere lo scopo che si è prefissata lo scenario social a livello globale potrebbe cambiare non poco. Non ci resta che attendere per scoprire futuri sviluppi. Sicuramente vi terremo aggiornati non appena scopriremo qualcosa.