Euronics prova a correre in contro al Natale con una campagna promozionale in grado di attirare l’attenzione dei consumatori italiani, con prezzi alla portata, e forti sconti applicati direttamente sui top di gamma più in voga ed interessanti del periodo corrente.

Fino ad oggi, 10 dicembre 2020, ogni consumatore che avrà la possibilità di recarsi personalmente presso uno dei negozi Euronics Bruno, potrà approfittare di tutte le offerte. Gli stessi prezzi, lo ricordiamo, non sono attivi altrove o direttamente online sul sito ufficiale; coloro che spenderanno una determinata cifra, inoltre, potranno richiedere la rateizzazione senza interessi, con pagamento a partire da Pasqua 2021.

Euronics: quante buone offerte nel volantino

Al netto delle limitazioni appena elencate, il volantino Euronics è sicuramente uno dei più interessanti, in termini proprio della qualità degli sconti applicati. Gli utenti si ritrovano a poter mettere le mani su veri e propri top di gamma, del calibro di Samsung Galaxy S20+, Galaxy Note 20 Ultra 5G, Galaxy S20 FE e similari, spendendo cifre elevate, ma comunque inferiori ai listini del periodo. In particolare, le richieste sono rispettivamente di 799, 1199 e 599 euro, ovviamente per tutte versioni completamente sbrandizzate.

Sono disponibili anche prodotti più economici, del calibro ad esempio di Xiaomi Mi 10T Lite, il cui prezzo non supera i 329 euro, e garantirà complessivamente buone prestazioni a soli 329 euro.

Il volantino Euronics lo potete sfogliare sul sito ufficiale, se volete scoprire ogni nuovo prezzo, applicato anche a categorie merceologiche completamente differenti.