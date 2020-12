Comet ripercorre le ottime offerte viste in passato, riuscendo a ridurre ancora i prezzi di vendita della maggior parte dei prodotti in commercio, in questo modo l’utente potrà risparmiare ancora di più rispetto a quanto osservato in occasione del Black Friday, o della settimana precedente.

Per cercare di raggiungere più persone possibili, Comet ha giustamente deciso di rendere disponibile la campagna in ogni singolo punto vendita in Italia, ma sopratutto direttamente sul sito ufficiale dell’azienda. In questo modo il cliente potrà completare l’acquisto dal divano di casa, ricevendo la merce a domicilio a costo completamente azzerato, a patto che la spesa sia comunque di almeno 49 euro.

Correte ad iscrivervi al nostro canale Telegram ufficiale, potrete scoprire codici sconto Amazon gratis e ricevere tantissime offerte.

Comet: gli sconti sono da impazzire

Il volantino Comet è un concentrato di sconti e di prezzi davvero più bassi del normale, non mancano piccole occasioni per l’acquisto di veri e propri top di gamma, come ad esempio il Samsung Galaxy S20 Ultra 5G. Questi, infatti, potrà essere acquistato con un esborso finale di 1149 euro, una cifra ancora elevata, ma ridotta rispetto a quanto osservato con il listino originario.

Molto più economico, e dal rapporto qualità/prezzo decisamente migliore, è lo Xiaomi Mi 10T Pro, attualmente uno dei migliori e più richiesti del mercato, in vendita a 579 euro.

Naturalmente la campagna promozionale di Comet estende le proprie grinfie anche verso altre categorie merceologiche, il consiglio è di osservarla da vicino aprendo il prima possibile le pagine inserite poco sotto.