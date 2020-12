Le offerte di Natale del volantino Trony sono sicuramente tra le migliori del periodo corrente, sopratutto in termini di varietà di sconti effettivamente applicati, nonché per la qualità generale della riduzione di prezzi. L’accesso, a differenza di quanto siamo solitamente abituati a vedere, è possibile in tutti i punti vendita in Italia.

Ciò che l’utente interessato deve sapere, è che non potrà godere delle stesse riduzioni sul sito ufficiale, in questo caso, infatti, è stata attivata una campagna promozionale completamente differente. Considerato il periodo storico che stiamo attualmente vivendo, è fondamentale poter rateizzare il pagamento, di conseguenza ecco arrivare in nostro aiuto il Tasso Zero, con versamento a rate fisse addebitate automaticamente sul conto dell’utente stesso.

Trony: le offerte sono tra le migliori

L’idea di Trony è di presentare all’utente la possibilità di godere di uno sconto del 50% su ogni singolo acquisto effettuato, però proponendo una differenza rispetto a quanto visto in passato, poiché non sarà possibile scegliere praticamente ciò che si vuole, ma l’utente sarà limitato dalla presenza di selezionati prodotti.

In altre parole, per poter ottenere lo sconto del 50% sul meno caro di una coppia, il consumatore dovrà recarsi in negozio, aggiungere due prodotti tra quelli selezionati, e una volta in cassa godrà nell’immediato della riduzione prevista. Purtroppo, almeno al momento, gli smartphone non sono coinvolti.

Tutte le altre informazioni in merito al volantino Trony sono disponibili direttamente nelle pagine che trovate inserite nel nostro articolo.